Tiribocchi: «Inter e Milan più avanti delle altre. Brozovic imprescindibile»

Simone Tiribocchi non ha dubbi su Inter e Milan come le due squadre migliori del campionato. Poi sulla dipendenza di certi giocatori, cita Brozovic

DIPENDENZA − Tiribocchi non ha dubbi sui giocatori indispensabili per le tre big di Serie A: «Un po’ tutte le squadre sono dipendenti dai loro campioni. Leao quando si accende può fare la differenza, e magari ne risente l’intera formazione meno quando non trova la giornata giusta. A Juventus e Inter, dico per dire, con Vlahovic o Brozovic può succedere la stessa cosa».

BOLLETTINO − Secondo Tiribocchi Inter e Milan ha qualcosa in più delle altre: «Qualcosa in più? Complessivamente sì, ma occhio anche al Napoli perché sembrava più distante settimane fa. Un po’ più sotto le milanesi metto gli azzurri, la Juventus e la Roma». Le sue parole a Milan News.