Tiribocchi: “Inter meglio con la difesa a 4! Ma a Conte servono i quinti”

Antonio Conte Inter

Simone Tiribocchi, ex calciatore dell’Atalanta e opinionista di DAZN, ha commentato la vittoria in rimonta dell’Inter di Antonio Conte sul campo del Cagliari

VARIANTE – L’Inter ribalta il Cagliari grazie alle reti di Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Simone Tiribocchi, opinionista di DAZN, ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: «Credo si sia vista la differenza quando Antonio Conte è passato alla difesa a 4. Anche se ha ribaltato la partita con carattere più che grazie al nuovo aspetto tattico. Romelu Lukaku? Ottima partita, si è dato da fare. La difesa a 4 può essere una soluzion, ma bisogna vedere perché i quinti necessari per allargare gli spazi. Oggi credo che Conte sia molto contento, passa in secondo piano l’aspetto tecnico. Quello caratteriale, invece, è andato molto bene. Scorie di Champions League? Quasi tutte le squadre hanno pagato l’impegno settimanale. L’Inter invece è salita dopo il 70’ anche nell’intensità. Da capire quanto è stato importante il cambio di modulo. Lukaku fondamentale, si prende delle responsabilità. Anche perché l’Inter, più di tante altre squadre, ha bisogno che gli attaccanti si muovano in un certo modo anche per valorizzare i quinti.»