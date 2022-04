Tiribocchi: «Inter, mancata lucidità. Partita che può pesare mentalmente»

Simone Tiribocchi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato Bologna-Inter, match terminato con il punteggio di 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni

SCUDETTO – Queste le parole di Tiribocchi: «Radu aveva una grande opportunità, ha fatto un errore. Bel gesto dei compagni che sono andati a consolarlo. L’Inter ci ha provato fino all’ultimo secondo. Bologna? Prestazione ottima, per determinazione. Mihajlovic è soddisfatto degli uomini che ha a disposizione, è un periodo in cui sono venuti fuori. Scudetto? Il Milan è come se oggi avesse vinto. Partita che può pesare mentalmente. Radu? Voleva fare qualcosa in più per la squadra, non ragiona e non pensa. Spogliatoio? C’è delusione, ma devono reagire in fretta, il campionato va avanti. Scudetto? Solo Milan. Oggi all’Inter è mancata la lucidità, si sono innervositi nel secondo tempo, hanno sbagliato qualche scelta nel secondo tempo».