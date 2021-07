Tiribocchi: «Inter e Juventus hanno qualcosa in più. Mai cederei Lukaku»

Simone Tiribocchi, ex giocatore e oggi commentatore su Dazn, ha parlato sul sito Calcio Today anche dell’Inter, nonché dell’offerta del Chelsea per Lukaku

CAMPIONATO − Così Tiribocchi sulla prossima Serie A: «È ancora presto per dare dei giudizi, perché a parte Atalanta e Milan tutte le prime otto squadre hanno cambiato allenatore. Chiaro che, alla lunga, l’Inter ma soprattutto la Juventus hanno qualcosa in più. Però quest’anno vedo un campionato più incerto».

LUKAKU − Sul belga, Tiribocchi si è espresso in questo modo: «Se fossi un dirigente dell’Inter non ci penserei mai e poi mai a cederlo. In questo mercato folle, poi, saresti costretto a spendere 100 milioni per un attaccante che vale la metà di Romelu Lukaku. Uno come lui lo terrei, piuttosto farei dei sacrifici vendendo altri giocatori. È un leader silenzioso, si fa rispettare ed è amato dai compagni. È un giocatore dal quale ripartire e non certo da vendere».