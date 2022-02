Tiribocchi: «Inter favorita per lo Scudetto ma tutto dipende dalla continuità»

Simone Tiribocchi, opinionista di Dazn, ha fatto un sunto sullo corsa Scudetto. Secondo l’ex giocatore, l’Inter rimane favorita per trionfare ma bisogna capire la continuità dei nerazzurri

FAVORITA − Tiribocchi sulla corsa Scudetto: «Il Milan è primo ma l’Inter deve ancora recuperare una partita, il Napoli ha un organico importante… Dipende dagli scontri diretti. È chiaro che se la Juventus avesse vinto a Bergamo probabilmente sarebbe cambiato lo scenario, ma non avendo rosicchiato i tre punti alle altre rimane distante. Non dimentichiamo però che tempo fa sembrava distante anche il quarto posto. Favorita? Rimane l’Inter perché ha una rosa più ampia, fisicamente è più forte delle altre e ha la mentalità di voler vincere tutte le partite come è successo lo scorso anno, anche se con il Milan e il Napoli ha sofferto tanto. Nell’Inter sarà la continuità secondo me a fare la differenza».

Fonte: Juventusnews24