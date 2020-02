Tiribocchi: “Eriksen? Conte lo sta tutelando. Inter, contro la Lazio…”

Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio”. Si è parlato dell’ambientamento di Eriksen nell’Inter di Conte e della partita contro la Lazio

TALENTO – Simone Tiribocchi, intervenuto a “Maracanà”, ha parlato di Christian Eriksen: «Credo che sia un grandissimo calciatore, di qualità. Per esprimerla, bisogna saper giocare. L’Inter ora gioca di più sull’avversario piuttosto che proporre gioco. Secondo me ora Conte lo sta tutelando, ma diventerà leader dell’Inter. Se non hai la palla, fai fatica a collocarlo ora. Dovrà costruirgli il centrocampo adatto».

ATTACCANTE – Tiribocchi ha poi parlato della prestazione di Lautaro Martinez contro la Lazio: «L’attaccante messo in verticale era non tanto per andare a limitare Leiva, ma per allontanarsi soprattutto ai tre difensori. Ma il problema è che l’Inter, ogni volta che prendeva palla, non trovavano Lautaro, che era pressato da Leiva».