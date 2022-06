Tirelli: «Lukaku? Sull’Inter credo sia sincero. Vuole l’obiettivo»

Tirelli è un noto mental coach e, ospite di Sportitalia Mercato, ha parlato della questione Lukaku valutando le parole del belga in relazione alla possibilità di andare all’Inter. Per lui è presumibile che il belga voglia davvero rientrare.

BIS DA CONCEDERE – Stefano Tirelli prova a capire, da mental coach, perché Romelu Lukaku voglia il dietrofront. Queste le sue parole: «Sicuramente credo, non avendoci mai parlato, che sia stato travolto da un’operazione di mercato più grande di quanto si aspettasse. Quando è stato acquistato dal Chelsea poche realtà calcistiche potevano dire di no a una certa offerta. Avendo assistito a certe sue dichiarazioni sull’Inter credo sia sincero, che amasse davvero quei colori e anche Milano come città. Sappiamo che la volontà di un calciatore spesso fa la differenza, anche su operazioni che sembrerebbero impossibili. Ho visto una sincerità in lui che mi fa pensare che voglia raggiungere questo obiettivo».