Tinti: «La crescita di Inzaghi non mi stupisce. Colpani? A giugno valuteremo!»

Dalla valutazione su Inzaghi (che ha da poco risposto alle domande in conferenza stampa pre Inter-Real Sociadad) al possibile trasferimento di Colpani all’Inter di cui si è parlato spesso negli ultimi mesi. L’agente Tullio Tinti, intercettato da SportMediaset, esprime il suo parere sui suoi due assistiti.

FAMIGLIA – Tullio Tinti si sofferma sul percorso di Simone Inzaghi e della sua crescita negli ultimi anni trascorsi sulla panchina dell’Inter. Di seguito le parole che l’agente ha riservato all’allenatore nerazzurro, nonché suo assistito: «Io non sono meravigliato dalla crescita anche a livello internazionale di Inzaghi perché lui ha sempre fatto benissimo. Fin dall’inizio, nel settore giovanile, ha sempre vinto e tutti gli anni ha dimostrato di essere un grande allenatore. E l’ha dimostrato anche all’Inter, quindi per me non è una novità. Peraltro io sono legato a Simone Inzaghi non solo professionalmente ma anche dal punto di vista umano. Sono il suo testimone di nozze quindi è una persona che considero nella mia famiglia come lui considera me uno della sua».

MERCATO – Non solo Inzaghi. Tullio Tinti conclude il suo intervento a SportMediaset parlando di un altro suo assistito, Andrea Colpani, accostato più volte all’Inter: «Possibile flirt con l’Inter per Colpani? Il calciatore ha quattro anni e mezzo di contratto col suo club e sta facendo benissimo al Monza. Deve continuare a fare quello che sta facendo adesso e a giugno poi se ci saranno delle opportunità le valuteremo insieme al Monza. Ma lui comunque è felice di giocare lì e fare quello che sta facendo».