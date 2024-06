Tifosy Capital entra nel CdA dell’Inter: il legame con Oaktree – CdS

Nel nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Inter c’è una particolarità: la presenza della società di consulenza Tifosy Capital & Advisory, specializzata nel campo della finanza sportiva. Il Corriere dello Sport spiega il legame con Oaktree.

L’INGRESSO – Da ieri l’Inter ha un nuovo Consiglio d’Amministrazione, con Giuseppe Marotta come presidente. La maggior parte dell’organigramma vede persone di Oaktree, come ovvio visto che si tratta della nuova proprietà. Ma, scorrendo i nomi, ne figura uno particolare: quello di Fausto Zanetton, il cui ruolo è Amministratore Delegato di Tifosy Capital & Advisory. Ossia una società “esterna” all’Inter, che però ha un legame diretto con la nuova proprietà.

Chi è Tifosy Capital & Advisory, presente con Zanetton nel CdA Inter

IL PASSAGGIO – La società nasce nel 2015, fondata dallo stesso Zanetton e da Gianluca Vialli. Ha avuto diverse esperienze nel calcio, come advisor, dando supporto per trattative di acquisizione di club sia andate a buon fine sia sfumate. Fra queste, quella del 2021 con BC Partners proprio per prendere l’Inter, che non si concluse in maniera positiva. Il legame con Oaktree, ricorda il Corriere dello Sport, è dato dal fatto che ha lavorato all’ormai famoso prestito da 275 milioni concesso a Suning nel 2021. Il curriculum di Zanetton, AD di Tifosy Capital, vede esperienze in Morgan Stanley, Goldman Sachs e PWc.

