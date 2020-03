Tifoso Inter sottoposto a Daspo con triplice obbligo di firma: Ã¨ la prima volta

Tifoso Inter sottoposto a Daspo con triplice obbligo di firma: è la prima volta

Un tifoso dell’Inter sottoposto a Daspo dopo Inter-Roma del 2017 è stato costretto da Questore di Milano al triplice obbligo di firma. È il primo caso in Italia. Di seguito quanto riportato da “radiolombardia.it”

PRIMA VOLTA – “Un tifoso dell’Inter di 45 anni, sottoposto al Daspo sportivo in occasione degli scontri avvenuti tra tifoserie nell’incontro Inter-Roma del 26-02-2017, è stato obbligato dal Questore di Milano al triplice obbligo di firma viste le ripetute violazioni del Daspo. L’uomo ha violato il divieto tre volte durante il biennio 2017-2019. La quarta e ultima violazione è stata durante il derby del 9 febbraio scorso, quando è stato notato nei pressi di piazzale Moratti, mente tifosi dell’Inter lanciavano oggetti e bottiglie contro le forze dell’ordine. Al 45enne è stato prolungato il Daspo fino al 2023. Ora dovrà presentarsi presso gli uffici di Polizia per firmare tre volte quando l’Inter giocherà in casa. Due ore prima della partita, un’ora prima del fischio di inizio e alla mezz’ora del primo tempo”.

Fonte: radiolombardia.it