Tifoso dell’Inter aggredito da ultras del Venezia. Ora in ospedale! La ricostruzione

Un tifoso dell’Inter viene aggredito da un gruppo di ultras del Venezia. Ecco cos’è accaduto nella città lagunare che ha ospitato il match della ventesima giornata di Serie A.

FINALE TRISTE – Bruttissimo finale a Venezia e non per il risultato registrato dalla squadra di Simone Inzaghi allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’. Il calcio, infatti, ha ben poco a che fare con quanto accaduto al termine della partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. A raccontare lo spiacevole fatto è il sito di SportMediaset, che riferisce di un aggressione ai danni di un tifoso dell’Inter. La persona in questione è un ragazzo di ventinove anni, che ha subito insulti e violenze da parte di alcuni ultras del Venezia.

Tifoso dell’Inter aggredito dopo la partita dagli ultras del Venezia: ecco quello che è accaduto

LA RICOSTRUZIONE – Il tutto si è verificato nella zona della Biennale, dove il tifoso dell’Inter stava camminando. La causa scatenante dell’aggressione sarebbe stata la maglietta nerazzurra indossata dal ragazzo, colpito così da una cinghiata alla testa. La violenza subita ha comportato il ricovero temporaneo in ospedale, dove si è ricorso ai punti per suturare la ferita. Sono immediatamente scattate le indagini della Polizia che, grazie alle testimonianze dei passati e alle immagini di video sorveglianza, sarebbe già sulle tracce degli aggressori. Si attendono ora gli sviluppi della vicenda e ulteriori notizie sulle condizioni del tifoso interista.