Il tifoso Amadeus: «Inter stanca, ma ora non ha altre possibilità!»

Il noto conduttore e grande tifoso nerazzurro Amadeus parla della sua Inter, reduce dal rovinoso KO di Firenze per 3-0.

STANCHEZZA – A parlare dell’Inter e del suo momento di forma, il noto personaggio televisivo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus. L’ex direttore artistico di Sanremo, grandissimo tifoso nerazzurro, ha parlato in collegamento su Radio Firenze Viola. Queste le sue parole a due giorni dal clamoroso KO del Franchi e a due giorni dalla partita di ritorno che si terrà a San Siro: «L’Inter ha stanchezza nella testa e nelle gambe ed ha speso moltissimo nel derby che meritava di vincere ed invece se l’è cavata con un pari ed è arrivata a Firenze scarica. Dopo il gol annullato aveva forse la convinzione di poter comunque segnare ed invece così non è stato».

Il tifoso Amadeus spinge l’Inter ed esorta

BASTA REGALI – Ancora Amadeus sulla squadra di Simone Inzaghi, che dopo la sconfitta di Firenze non ha più bonus: «Al livello sportivo non è un buon periodo vista la batosta ma la Fiorentina è in gran forma e ben allenata. C’è stato un grande spirito di gruppo nell’emergenza e l’Inter ha giocato una delle partite più brutte, come con il Bologna due anni fa. Ora non ha altre possibilità se non vincere sempre se non vuole regalare lo scudetto al Napoli».