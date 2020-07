Tifosi dell’Inter ammassati ad Appiano prima della Juventus: scatta il Daspo

Sei tifosi dell’Inter sono stati raggiunti da provvedimenti di Daspo per non aver rispettato le regole sul distanziamento sociale anti-Coronavirus alla vigilia di Juventus-Inter. I sostenitori nerazzurri si erano ammassati all’esterno di Appiano Gentile. Di seguito quanto riportato da “laprovinciadicomo.it”

DASPO – “Sei tifosi dell’Inter sono stati raggiunti da provvedimenti di Daspo per non aver rispettato le disposizioni in materia di distanziamento sociale ed uso delle protezioni individuali. L’episodio risale alla vigilia della partita che l’Inter avrebbe disputato a Torino contro la Juventus: circa 400 tifosi interisti, per manifestare la vicinanza alla squadra, si erano radunati ad Appiano Gentile al centro sportivo Suning”.

NOTA DELLA QUESTURA – “Oltre a non aver dato alcun preavviso, spiega una nota della questura di Como, i tifosi nell’occasione, avevano agito in violazione delle disposizioni impartite, con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, «ammassandosi gli uni agli altri senza indossare i dispositivi di protezione e senza rispettare il distanziamento sociale oltretutto intonando cori da stadio, alcuni dei quali offensivi e discriminatori e, al momento del transito del pullman con a bordo la squadra dell’Inter, accendendo numerosi fumogeni»”.

Fonte: laprovinciadicomo.it