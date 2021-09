Tiago Pinto: «Dzeko all’Inter? Opportunità per accelerare il progetto Roma»

Tiago Pinto è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sessione di mercato appena terminata. Il direttore generale della Roma ha definito l’addio di Dzeko un’opportunità ma sullo scudetto ha un pensiero ben preciso. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVO – Tiago Pinto, direttore generale della Roma, preferisce non parlare di scudetto: «La mia visione non è lo scudetto, ma lavorare ogni giorno per avvicinare la Roma al successo. Il tempo non è una scusa per non vincere, è chiaro che vogliamo vincere. Abbiamo l’allenatore più forte del mondo, una squadra più forte dell’anno scorso e credo che la Roma ora è più vicina al successo».

OPPORTUNITÀ – Tiago Pinto spiega perché la partenza di Edin Dzeko, approdato all’Inter, si è trasformata in un’opportunità per la Roma: «Io sono una persona che quando succede un problema vede un’opportunità. Con Dzeko magari tante persone hanno visto un problema, io ho cercato di vedere un’opportunità per accelerare il nostro progetto sportivo e abbiamo preso Abraham».