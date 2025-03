Thy: «Arnautovic arrogante? Macché, vi racconto un aneddoto!»

Arnautovic vuole regalarsi le ultime grandi soddisfazioni con la maglia dell’Inter, visto che a fine stagione dovrebbe lasciare il club nerazzurro. A proposito dell’austriaco, si è espresso l’ex compagno al Werder Brema Lennart Thy. Questo il bellissimo aneddoto a dimostrazione dell’umanità di Arna.

BRAVISSIMO RAGAZZO – Marko Arnautovic sembra all’apparenza una persona forse arrogante e un po’ presa di sé, ma in realtà non è così. E a confermarlo, oltre ai compagni dell’Inter che ne parlano benissimo, anche l’ex compagno al Werder Brema Lennart Thy. Il calciatore, durante il podcast kicker meets Dazn, ha voluto sottolineare l’atteggiamento dell’attaccante attualmente all’Inter nei loro confronti raccontando anche un aneddoto. Il suo racconto: «Ha praticamente regalato a Florian Trinks e a me un vecchio iPad perché ne aveva uno po’ troppi. Ha detto che si stava prendendo cura di noi. Ho pensato semplicemente, ‘Wow’, perché in realtà non era tenuto a farlo. Potrebbe sembrare arrogante ad alcuni, ma è davvero un bravo ragazzo». Arnautovic, già un veterano in quel Werder Brema, dunque si volle prendere subito cura dei nuovi arrivati. Segno di come dal punto di vista umano sia una bellissima persona. E anche all’Inter lo sta dimostrando. L’affetto dei compagni, nei suoi confronti, è sempre altissimo.