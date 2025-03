Thuram, Vanni: «Se giocherà con l’Inter sarà convocabile dalla nazionale!»

Marcus Thuram non sta benissimo e la sua condizione è precaria già dalla partita di Firenze persa per 3-0. L’Inter lo fa comunque giocare, Franco Vanni dà una notizia su Tutti Convocati che riguarda le nazionali.

INFORTUNI – Nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha dovuto affrontare un’emergenza indicibile. Tantissimi infortuni hanno reso difficile continuare ai ritmi avuti precedentemente: Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Federico Dimarco, Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e poche ore fa si è aggiunto anche Piotr Zielinski. A questi va considerato infine Marcus Thuram, che non è infortunato pienamente ma non è neanche al 100%. La caviglia è dolorante e il francese si sta sacrificando per non lasciare sola la squadra.

Thuram sì o no in Nazionale? Vanni avverte

NAZIONALI – Tra qualche giorno i giocatori partiranno per gli impegni con le nazionali. Thuram avrà la Nations League con la Francia, ma è ancora in dubbio la sua convocazione. Franco Vanni comunque avverte sulla situazione dell’attaccante, che stasera giocherà già dal primo minuto: «Tutti i tifosi interisti vedevano che Thuram gioca sul dolore, l’Inter si trova in una situazione in cui non c’è tempo per recuperare e fa giocare i giocatori mezzi rotti. Se Inzaghi schiererà lui e Dimarco, saranno pienamente convocabili dalle Nazionali»