Thuram, un ritorno piacevole a Parma! Ma servono i gol – TS

Marcus Thuram è pronto a tornare a Parma e a giocare per la prima volta al Tardini. Tuttosport ripercorre il suo passato nella città ducale.

RITORNO – Marcus Thuram, per la prima volta da calciatore, giocherà a Parma. Quella che è casa sua a tutti gli effetti, scrive Tuttosport. Che sia da titolare o gara in corso, poco cambia. Il francese tornerà a giocare a casa sua, almeno fino ai quattro anni di vita. Thuram a Parma ci è nato, il 6 agosto 1997, “esattamente alle 7,20, all’ospedale di Reggio Emilia”, recita un articolo della Gazzetta di Parma del giorno dopo. All’epoca, il papà Lilian gialloblù lascio il ritiro dei ducali per andare ad accogliere il suo primogenito.

PASSATO – Se Marcus Thuram era la mascotte di quel Parma, il fratello Khephren sfiorò soltanto Parma perché poco dopo arrivò la chiamata della Juventus. Per le vie di Parma, l’attaccante nerazzurro, c’era già stato quando nel 2023 – al primo giorno libero da giocatore dell’Inter – volle trascorrere insieme al padre una giornata nella città che gli diede i Natali. Tutt’oggi invece, Thuram non ha dimenticato la cucina parmense, con il parmigiano e la torta fritta come piatti preferiti. E se dovesse segnare? Smentite le voci di una mancata esultanza in caso di gol. Era già successo in casa a San Siro, ma magari davanti al pubblico gialloblu tutto potrebbe cambiare. Intanto l’Inter spera che torni presto al gol.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia