Thuram e la strategia della Francia: Inter vigile sul recupero – SM

Marcus Thuram è volato con la sua Nazionale per poter prendere agli impegni di Nations League contro Israele e Belgio: l’Inter segue con attenzione il suo programma di recupero avviato con la Francia.

LA SITUAZIONE – Marcus Thuram ha avuto un problema alla caviglia nel corso dell’ultima sfida tra Inter e Torino, in cui ha brillato con la prima tripletta della sua esperienza in nerazzurro. Nonostante tale fastidio, il francese ha deciso di prendere parte alle prossime sfide della Francia in Nations League, concordando con lo staff medico della Nazionale un percorso volto al recupero in vista degli impegni dei transalpini. In particolare, la scelta sembra essere quella conservativa auspicata dall’Inter per evitare peggioramenti delle sue condizioni fisiche.

Thuram, l’Inter segue le decisioni della Francia per le prossime sfide di Nations League

LO SCENARIO – Appare chiaro, come riferito da SportMediaset, che la Francia non intenda rischiare il centravanti dell’Inter nella gara di domani contro Israele. Piuttosto, l’idea di Thuram e dello staff medico francese è quella di procedere con calma per poter avere al meglio il transalpino in vista della seconda gara di questa sosta contro il Belgio. Il 14 ottobre la Nazionale allenata da Didier Deschamps fronteggerà il Belgio di Domenico Tedesco: possibile che ciò avvenga con Thuram in campo. L’importante, per l’Inter, è non arrivare a rischiare oltremodo anche alla luce dell’importanza relativa della competizione e dell’esistenza di importanti alternative per i transalpini.