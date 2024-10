‘The Thuram show!’ Seconda tripletta in carriera: l’Inter gode – CdS

Marcus Thuram è stato uno show ieri sera a San Siro. Meravigliosa tripletta per il francese, che non trovava il gol da circa un mese. Da solo ha deciso Inter-Torino.

TUTTO VERO – Non è Jim Carrey e non è tutto finto, Marcus Thuram è pura realtà, così come la sua fantastica tripletta ieri sera in Inter-Torino. Il francese, dopo le doppiette contro Genoa e Atalanta, ieri ha fatto esultare San Siro per tre volte: due gol di testa bellissimi e uno di rapina dopo la ribattuta di Milinkovic Savic sulla testata centrale di Lautaro Martinez. Thuram sale a quota sette gol nella classifica cannonieri e vola sempre più in alto. L’Inter si gode il suo oro pregiato. In attacco, nell’ultima settimana hanno trovato tutti il gol: tre volte Lautaro Martinez, tre volte Thuram e una volta a testa Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Meglio di così non si può!

Thuram un oro che luccica, ora l’Inter aspetta e spera

ORO – Per Thuram si tratta della seconda tripletta in carriera nelle top cinque leghe europee. La prima l’aveva segnata in Coppa di Germania con la maglia del Borussia Monchengladbach contro l’Oberachern nel 2022. Ora a distanza di due anni un altro tris e stavolta con la maglia nerazzurra cucita addosso e contro il Torino in Serie A. Thuram adesso lascerà l’Inter per andare in nazionale con la sua Francia, con la speranza che il problema accusato ieri alla caviglia non sia nulla di grave. L’Inter non può perdere il suo oro, anche perché dopo la sosta ci sarà un tour de force di fuoco con partite difficilissime: Roma, Juventus, Napoli in campionato parlando di big, Young Boys e Arsenal in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia