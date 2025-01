Thuram K. sfida il Napoli capolista: «Marcus mi ha chiesto di vincere per l’Inter!»

L’Inter assiste dal divano a Napoli-Juventus alla viglia del match di Lecce. Nel post partita allo Stadio Diego Maradona Khephren Thuram racconta la simpatica richiesta ricevuta dal fratello nerazzurro Marcus.

ATTEGGIAMENTO – Dopo il turno infrasettimanale in Champions League la Juventus scende in campo contro il Napoli. Tra i protagonisti scelti da Thiago Motta c’è anche Khephren Thuram, che intervistato da Dazn dichiara: «Abbiamo fatto una buona partita contro il Milan, che ci è mancata un po’ contro il Burges. Speriamo di avere questa continuità, siamo un gruppo giovane. L’atteggiamento è molto importante, col Napoli dovremo essere molto aggressivi e vincere i contrasti. Il calcio inizia con questo prima di tutto».

Il simpatico aneddoto dei fratelli Thuram prima di Napoli-Juventus

SIPARIETTO – L’Inter, attesa a Lecce domani pomeriggio, non può non lanciare uno sguardo al risultato di Napoli-Juventus. Con la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica a soli tre punti di distanza da quella di Simone Inzaghi, i nerazzurri fanno – stranamente – il tifo per i bianconeri. Il primo a farlo è Marcus Thuram, che prima di Napoli-Juventus ha chiesto un ‘favore’ al fratello juventino. A riferirlo simpaticamente è proprio Khephren: «Se Marcus mi ha scritto? Sì, mio fratello mi ha scritto prima della partita. Mi ha detto di vincere per l’Inter (ride, ndr). Voglio fargli questo regalo? No, voglio vincere per la Juventus».