Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’

Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi.

LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni. Ciò ne determina l’assenza certa per Inter-Roma, match estremamente delicato per la stagione dei nerazzurri. In dubbio, poi, la sua presenza contro il Barcellona al Montjuic, con il tecnico Simone Inzaghi preoccupato per i risvolti negativi derivanti dalla sua mancata presenza in campo.

Thuram non è al meglio. Barcellona-Inter e la ‘convinzione’ dei giornali spagnoli

COSA DICONO – Diversa la narrazione che si fa in Spagna, dell’infortunio di Thuram, come evidenziato dalle parole del giornalista Jonathan Moreno su SPORT. A proposito della situazione relativa al calciatore francese, l’iberico ha infatti parlano di un’Inter che “gioca al depistaggio”. In questo quadro, il tecnico Inzaghi “sta nascondendo le sue carte a cinque giorni da Barcellona-Inter”. Una visione alquanto fantasiosa, quella presentata dal giornalista spagnolo, tenendo conto del fatto che in questa stagione ogni ipotesi di infortunio “protratto nel tempo” si è poi materializzata come tale nella realtà.