Thuram, rientro delicato! Adesso serve tornare al gol – CdS

Con l’assenza certa di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi fa all-in su Marcus Thuram. Il francese, rientrato dalla Francia, cercherà di recuperare dallo stop alla caviglia, scrive il Corriere dello Sport.

LAVORO – Con Lautaro Martinez ai box, l’Inter torna a puntare tutto su Marcus Thuram. Come spiegato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, lo stop dell’argentino oltre a complicare i paini di Simone Inzaghi, sposta l’attenzione sul francese. Sarà proprio lui, insieme ad Arnautovic, trascinare l’Inter in questa ripresa complicata. L’Inter spera dunque di rivedere il Thuram di inizio anno, sempre in zona gol e con un passo da bomber. Nelle ultime settimane infatti, la sua prolificità si è ridotta. In Serie A, Thuram, è a secco da otto partite. L’ultimo gol risale al match contro l’Empoli dello scorso 19 gennaio, circa due mesi fa. Discorso diverso in Champions League, con l’attaccante francese che è stato trascinatore nel doppio confronto contro il Feyenoord.

Inter, Thuram pensa al rientro! Obiettivo dichiarato

LAVORO – Thuram, oltre all’assenza verso i gol, ha dovuto gestire il dolore alla caviglia per una distorsione. Problema fisico non del tutto smaltito, visto anche l’ok della Francia al rientro anticipato in Italia. Del rientro in Italia ne ha beneficiato sia Thuram stesso che Simone Inzaghi: così da poterlo tenere sott’occhio. Visti i giorni in pi di pausa, il tecnico piacentino spera di riaverlo nel pieno della forma in vista della gara del 30 marzo contro l’Udinese. Intanto il francese sogna in grande e spera di eguagliare il suo record di marcatore, messo a segno nel suo ultimo anno al Borussia Mönchengladbach.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno