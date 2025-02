Thuram punta Juventus-Inter! Le condizioni del calciatore – TS

Marcus Thuram sta puntando la partita tra Juventus e Inter. Il calciatore cerca di recuperare in tempo in vista dello scontro diretto, le ultime da Tuttosport.

CONDIZIONI – Marcus Thuram non ha fatto registrare lesioni dopo l’infortunio in Inter-Fiorentina. Il calciatore era uscito al minuto 27 della partita vinta poi dai compagni con il risultato di 2-1. Non riusciva a proseguire a causa di un fastidio non indifferente alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il campo al posto di Marko Arnautovic. Tra martedì e mercoledì Tikus è stato sottoposto a controlli per capire effettivamente se ci fosse un problema serio. Lo staff medico nerazzurro però ha percepito la presenza solamente di una contusione/distorsione alla caviglia sinistra.

RECUPERO – Mercoledì e giovedì Thuram si è allenato da solo, oggi tenterà il rientro con i compagni ad Appiano Gentile. Il francese ha ancora tre giorni per recuperare pienamente dal problema che lo tormenta. La sensazione è che Simone Inzaghi lo possa rischiare dal primo minuto in Juventus-Inter nonostante in passato l’allenatore non abbia mai fatto ciò. La gara viene ritenuta troppo importante e qualora Thuram dia segnali positivi sarà parte degli undici titolari. Il dolore è soggettivo, dipenda dalla soglia e dal livello di sopportazione del giocatore.

fonte: Tuttosport – Simone Togna