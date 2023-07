Thuram pronto per l’Inter! La clausola, l’ingaggio e il numero di maglia – TS

Thuram si lega in nerazzurro per 5 anni. TuttoSport illustra le cifre del contratto, della clausola e spiega quale potrebbe essere il numero scelto per maglia dell’Inter.

CIFRE – L’Inter ha osservato, seguito e corteggiato per molto tempo Marcus Thuram. Proprio quando i nerazzurri e l’attaccante sembravano oramai lontani ecco l’ufficialità del colpo: è lui il primo acquisto del club interista. Dal Borussia Monchengladbach Thuram passa all’Inter, dove rimarrà fino al 30 giugno del 2028. Nel contratto da 7.7 milioni di euro lordi a stagione firmato dal calciatore, i nerazzurri hanno inserito una clausola di rescissione da 95 milioni. La cifra resterà invariata nel tempo di permanenza di Thuram a Milano. Ciò permetterà all’Inter di guadagnare una cifra già esplicitata e importante qualora dovesse distinguersi e qualcuno volesse provare a portarlo via da Milano. Tornando alle cifre del contratto, grazie al decreto crescita lo stipendio che l’Inter dovrà pagare a Thuram per il quinquennale firmato si abbassa a 6 milioni di euro all’anno. Ma l’ingaggio del calciatore potrebbe crescere, con l’aggiunta di bonus, se il rendimento e le presenze in campo dovessero essere sufficientemente alte.

NUMERO DI MAGLIA – Non è ancora chiaro quale sia il numero di maglia che Thuram indosserà all’Inter. L’edizione odierna di TuttoSport prova a fare luce sulla questione. È quasi escluso che l’attaccante possa indossare la numero 10 del suo idolo Ronaldo il Fenomeno, considerando che è quella di proprietà di Lautaro Martinez. Thuram potrebbe vestire la casacca numero 26, la stessa che indossa con la Nazionale francese. La sua maglia preferita è la numero 9, che probabilmente prenderà Romelu Lukaku qualora dovesse restare in nerazzurro. Si libererebbe, di conseguenza, la maglia numero 90, che non è escluso possa scegliere proprio Thuram.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna