Thuram a parte con la Francia, ma non sarà rischiato! Precauzione Inter

Thuram continua il suo percorso di recupero dal ritiro della Francia dopo l’infortunio alla caviglia destra subito in Inter-Torino, dove aveva brillato con una tripletta prima di essere costretto a lasciare il campo.

CAVIGLIA GONFIA – Prosegue il lavoro personalizzato di Marcus Thuram che ha ugualmente risposto alla chiamata della Francia per gli impegni di Nations League. Gli esami effettuati quattro giorni fa hanno escluso lesioni ai legamenti, confermando una semplice distorsione. La caviglia è ancora leggermente gonfia, ma il dolore è ormai scomparso, il che ha permesso al giocatore di seguire un protocollo di terapie e sedute in palestra che terminerà domani​. Nonostante i miglioramenti, lo staff della nazionale francese e l’allenatore Didier Deschamps hanno deciso di non rischiare Thuram nella partita di Nations League contro Israele, optando per l’impiego di Kolo Muani titolare. Deschamps ha lasciato aperta la possibilità di far giocare Thuram nella prossima sfida di lunedì contro il Belgio, monitorando attentamente le sue condizioni.

Inzaghi in apprensione per Thuram, l’Inter monitora da lontano

IL PIANO – Intanto, l’Inter segue con attenzione gli sviluppi. Simone Inzaghi vuole essere sicuro di poter contare sul suo attaccante per il big match di domenica contro la Roma, una partita chiave per i nerazzurri in campionato. La sua presenza sarà decisa nelle prossime ore, in base alla completa risoluzione dell’infortunio e al feedback dello staff medico francese.