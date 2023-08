Thuram, oltre agli assist c’è di più: l’Inter aspetta i suoi gol! − CdS

L’Inter scopre Marcus Thuram. Contro il Cagliari ottima prova con tanto di assist al bacio per Dumfries. Ora si attendono gli applausi anche per quando segnerà

TIKUS − Funzionale ed efficace alla manovra offensiva dell’Inter. Dopo un precampionato così così, Marcus Thuram è salito di marcia ed efficienza. Buona la sua prestazione all’esordio col Monza, ottima contro il Cagliari. In Sardegna è stato una continua spina nel fianco di difensori e centrocampisti sardi, perfetto l’assist per il gol di Denzel Dumfries. Thuram lavora con e per la squadra, Simone Inzaghi ne è già un grande estimatore: «È arrivato qui da 40 giorni, ma sembra che giochi con noi da più tempo». Ora l’Inter e lo stesso tecnico aspettano di applaudire e festeggiare anche per i suoi gol. Nell’ultima stagione di Bundesliga ne ha fatti 13 in 30 partite. Contro la Fiorentina è in pole ancora per una maglia dal primo minuto, sarà la volta buona?

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia