Thuram, l’obiettivo è il Napoli! La situazione – TS

Marcus Thuram resta ancora ai box per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. L’attaccante francese ha lavorato ieri da solo ad Appiano Gentile.

LAVORO – Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, l’Inter nella giornata di ieri ha sfruttato il giorno libero concesso da Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile però, Marcus Thuram ha lavorato a ritmi alti in accordo con lo staff tecnico così come Carlos Augusto, spiega Tuttosport. L’idea è quello di lavorare con attenzione e far si di essere arruolabile per la sfida di sabato pomeriggio al Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Thuram si allena da solo: prove generali in settimana

SPERANZA – Allo stesso tempo però, Marcus Thuram punta a esserci con un’ottima condizione fisica e non solo come comparsa. Lo stesso calciatore francese sa di essere importante nel gioco di Inzaghi: la sua eventuale presenza potrebbe essere un punto in più per lo scacchiera di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda invece la presenza contro la Lazio in Coppa Italia, l’Inter non rischierà nulla e quindi resterà ancora fermo ai box. Per ultimo, anche Joaquin Correa, dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro, verrà valutato nella giornata di oggi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna