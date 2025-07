Thuram-Lautaro Martinez, strappo rientrato? Il confronto – CdS

Thuram e Lautaro Martinez hanno avuto un piccolo confronto dopo le ultime burrascose ore tra sfogo del capitnao, replica di Calhanoglu e like del francese a quest’ultimo.

CONFRONTO – Marcus Thuram, sottolinea il Corriere dello Sport, non si sente toccato dalle parole di Lautaro Martinez. E i due hanno avuto modo di confrontarsi prima della partenza dagli Stati Uniti davanti ad un caffè. Quindi, l’eventuale rottura tra i due attaccanti è rientrata. Poi ovviamente bisognerà testare il tutto tra tre settimane, quando la banda di Cristian Chivu ritornerà ad Appiano Gentile per iniziare la pre-season in vista della prossima stagione. Ora è tempo di vacanze e di ricaricare le pile sia fisiche che mentali: da questo punto di vista, Lautaro Martinez ha lasciato l’America con un jet privato, mentre Thuram ha deciso di rimanere ancora un po’ negli States.

Thuram non toccato dalle parole di Lautaro Martinez

ESPERIENZA – D’altronde, come ribadito, Thuram non si è sentito toccato dalle parole di Lautaro. Il francese, infortunato, non è rientrato a Milano e anzi ha fatto di tutto pur di giocare contro il Fluminense. Certo, la prestazione non è stata all’altezza, ma le sue condizioni e quelle del campo non lo hanno di certo aiutato. Inoltre, da sottolineare, anche la decisione di Cristian Chivu, prima di lasciare di Charlotte, di riunire l’intero gruppo per far sbollire un po’ i suoi. La sensazione è che l’esperienza del tecnico rumeno, che ha vissuto da giocatore spogliatoi top (Inter del Triplete), potrà risultare utile per ricompattare lo spogliatoio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno