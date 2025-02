Thuram e l’intesa con Lautaro Martinez: «Senza non avrei fatto così bene!»

Marcus Thuram è il prossimo ospite di “Cronache di Spogliatoio”. In attesa della puntata integrale, ecco un piccolo estratto dell’intervista in cui il francese parla della sua intesa in campo con capitan Lautaro Martinez.

ESTRATTO – L’Inter, reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, vive giorni non semplici. Tra le motivazioni anche il problema alla caviglia di Marcus Thuram, che non lo rende in forma al 100% per Simone Inzaghi. Intanto, però, proprio il francese in questi giorni si concede in un’intervista a “Cronache di Spogliatoio”. Nel breve estratto condiviso sui social, in attesa della puntata integrale, si sentono parole di lode verso Lautaro Martinez. L’argentino è, infatti, l’altra metà della mela di Thuram.

Thuram, dall’intesa con Lautaro Martinez al ruolo perfetto nell’Inter

RUOLO E COMPAGNO PERFETTO – Queste le parole di Marcus Thuram: «Gioco bene quando giocano due punte? Sì, per me è più facile. Soprattutto se c’è Lautaro Martinez. Non lo so se avrei fatto così bene se ci fosse un altro attaccante. Con Lautaro Martinez non faccio quello che voglio, ma lui ama fare delle cose che non faccio e io faccio delle cose che lui non fa. Prima punta con la Francia? Sì, in quel caso facevo un po’ più fatica perché è un modo diverso di giocare e una tattica diversa, non è come qua all’Inter».