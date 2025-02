Thuram abbraccia Lautaro Martinez ad Appiano Gentile ma… è il sosia!

Momento divertentissimo all’esterno di Appiano Gentile. Marcus Thuram riabbraccia il suo compagno Lautaro Martinez ma… si tratta del famoso sosia.

SIPARIETTO – Anche in una settimana fondamentale come quella che conduce a Napoli-Inter, ad Appiano Gentile non mancano i sorrisi. Come sempre a procurarli è soprattutto Marcus Thuram, uno dei calciatori più solari e spassosi del gruppo di Simone Inzaghi. Dopo l’ottima notizia legata al suo recupero dall’infortunio, il francese ha potuto rilassarsi e regalarsi un momento con i tifosi all’esterno del centro sportivo nerazzurro. Proprio in quell’occasione è nato un simpatico siparietto che ha visto protagonista anche il suo amico e inseparabile compagno di reparto Lautaro Martinez. Non quello vero però, bensì il sosia del giocatore argentino.

Thuram e il siparietto con il sosia di Lautaro Martinez all’esterno di Appiano Gentile

STEMPERARE LA TENSIONE – Momento iconico, oltre che ironico, quello verificatosi all’esterno di Appiano Gentile. Tantissimi, come sempre, i tifosi dell’Inter presenti alla Pinetina per sostenere i propri idoli e, perché no, anche ottenere foto e autografi. Thuram, uscendo al termine dell’allenamento con la propria automobile, si è fermato con loro. Fra tutti i presenti, uno ha catturato immediatamente l’attenzione del francese: il sosia, ormai famoso, di Lautaro Martinez. Divertito dal personaggio, Thuram ha richiamato davanti al finestrino della propria auto Fabrizio Abate (questo il nome dell’imitatore del Toro, ormai spopolato sui social network) e ha chiesto lui di scattare una foto. I ruoli di fan e idolo si sono, dunque, per un attimo invertiti, scatenando tante risate tra i tifosi nerazzurri presenti. Un siparietto simpatico e utile a stemperare la tensione in una settimana cruciale come quella che conduce a Napoli-Inter.