Thuram: «Io e Lautaro Martinez ci completiamo! Inter come a casa»

Marcus Thuram ha parlato di sé e della sua esperienza a Milano nel docufilm prodotto dalla Lega Serie A in occasione della seconda stella dell’Inter

RITORNO ALLE RADICI – Marcus Thuram parla così del suo ritorno in Italia, paese che lo avevo ospitato già da ragazzino quando il papà Lilian Thuram giocava alla Juventus e al Parma : «Tornare in Italia è stato un po’ come tornare a casa, ho vissuto 10 anni qui, iniziai ad andare a scuola qui e tutti i miei amici erano a Torino e Parma. Tornare in Italia e a Milano è stato bello, sto bene qui.»

Thuram e l’intesa con Lautaro Martinez e papà Lilian

PRIMO GOL A SAN SIRO – La prima esultanza di Thuram a San Siro è stata un momento memorabile: «La prima esultanza che ho fatto è stata contro la Fiorentina, erano le mani dietro le orecchie, per sentire il rumore di San Siro» ha raccontato. Ha anche espresso il suo apprezzamento per il sostegno dei tifosi nerazzurri: «Il canto che fanno per me è bellissimo»

INTESA CON LAUTARO – Thuram ha elogiato il suo compagno di attacco all’Inter, Lautaro Martinez, con cui forma una coppia affiatata in campo: «Io e Lautaro ci completiamo bene, perché lui è un giocatore molto intelligente. Quello che più mi piace di lui è la sua tecnica e il suo senso del gol» ha dichiarato Marcus, sottolineando l’importanza della collaborazione e della comprensione reciproca nel loro successo.

IL RAPPORTO CON LILIAN – Infine, Thuram ha parlato del rapporto speciale con suo padre, Lilian Thuram, ex calciatore di fama mondiale: «Il rapporto con mio papà è un rapporto che ogni padre dovrebbe avere con suo figlio. Mi parla molto e mi aiuta dentro e fuori dal campo» ha spiegato. «La cosa più bella che posso dire del nostro rapporto è che lui è sempre dietro di me. Anche se ho 26 anni, lui pensa che sono ancora un bambino»