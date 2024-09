FOTO – Thuram inseparabile dall’Inter: altro che avversari in Francia-Italia!

Alla vigilia di Francia-Italia Marcus Thuram ritrova due compagni dell’Inter. Il legame resta forte anche a Parigi, dove domani sera saranno avversari.

AVVERSARI AMICI – Francia-Italia, prima sfida del girone di Nations League del gruppo B, metterà Marcurs Thuram contro ben tre calciatori dell’Inter. Come l’attaccante francese, infatti, anche i tre nero-azzurri convocati – Davide Frattesi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni – dovrebbero partire titolari nel match di domani sera. Ma anche se dentro al rettangolo verde del Parco dei Principi i quattro calciatori dovranno essere avversari per una sera, fuori vige come sempre l’armonia. Anche alla vigilia di Francia-Italia, infatti, il gruppo nerazzurro resta coeso, come dimostra uno scatto pubblicato sui social direttamente da Marcus Thuram.

In attesa di averli contro in Francia-Italia Thuram riabbraccia due compagni dell’Inter

INCROCI – Thuram, Dimarco, Bastoni e Frattesi, sono attualmente a Parigi in attesa della sfida di domani delle ore 20.45. Mentre alla vigilia del match i due allenatori si sono presentati davanti ai giornalisti per rispondere alle domande legate a Francia-Italia, i calciatori hanno avuto il tempo di allenarsi ma anche di incrociarsi. Come si vede nello scatto pubblicato nelle stories Instagram, infatti, l’attaccante francese ha riabbracciato Dimarco e Bastoni. Nella foto è assente Frattesi, l’altro azzurro che domani diventerà avversario di Thuram. Non mancano come al solito, invece, i volti sorridenti dei tre calciatori, che danno l’impressione di non riuscire ormai a separarsi per più di qualche giorno. L’ennesimo segnale che il lavoro sul campo di Simone Inzaghi funziona alla perfezione anche per il grande legame formatosi dietro le quinte, nello spogliatoio dell’Inter.