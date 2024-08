Thuram in versione super in Inter-Atalanta! Capocannoniere – TS

Marcus Thuram ha fatto una partita fenomenale in Inter-Atalanta. Il francese adesso è il capocannoniere della Serie A, il pezzo dedicato da Tuttosport all’attaccante.

CAPOCANNONIERE – Marcus Thuram sta devastando la Serie A a suon di gol. Se l’anno scorso si è presentato con un gol e due assist nelle prime tre partite in questa stagione il francese ha iniziato subito con quattro reti e due doppiette contro Genoa e Atalanta. L’attaccante è l’uomo del momento della squadra di Simone Inzaghi, perché non si ferma solo ai gol segnati. Oltre ad essere capocannoniere Thuram ha provocato l’autogol di Berat Djimsiti ad inizio partita e ha subito il calcio di rigore del 2-0 del match con il Lecce. Gli Europei non hanno portato il numero 9 dell’Inter ad esaltarsi, ma lo Scudetto sul petto gli ha ridato linfa e fiducia. Inter-Atalanta è stata l’ulteriore dimostrazione dello strapotere di Thuram, che non è ormai solo una seconda punta. Le reti sono quelle di un bomber d’area, di colui che si muove nei metri finali del campo. Il francese non è mai stato questo, lo sta diventando e i segnali sono positivi. Inzaghi avrà così più alternative a disposizione in queste partite davanti.

fonte: Tuttosport – Alessia Scurati