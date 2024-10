Thuram, Israele-Francia in dubbio: le ultime dopo il problema alla caviglia

Thuram, reduce da una prestazione straordinaria con la maglia dell’Inter nella vittoria per 3-2 contro il Torino, resta in dubbio per la prossima partita della Francia contro Israele.

MOMENTO MAGICO – Marcus Thuram, autore di una splendida tripletta nell’ultimo match prima della sosta, sta ancora facendo i conti con un fastidio alla caviglia riportato durante quella stessa gara. Il problema è nato in seguito a un duro intervento di Guillermo Maripán, difensore del Torino, che nel primo tempo della partita ha colpito duramente Thuram, costringendolo a rimanere a terra per alcuni minuti. Il difensore granata è stato espulso per il fallo, ma Thuram ha deciso di proseguire la gara, dimostrando grande determinazione. Nonostante il dolore, l’attaccante francese è riuscito non solo a restare in campo, ma anche a segnare altri due gol.

Thuram in Nazionale nonostante il fastidio

LE ULTIME – Verso la fine della partita, però, Thuram ha chiesto il cambio a Simone Inzaghi, segnalando un fastidio alla caviglia. Nonostante l’infortunio subito, l’attaccante ha risposto alla chiamata della nazionale francese per gli impegni di Nations League. Gli esami medici effettuati dopo la gara contro il Torino non hanno evidenziato problematiche di rilievo, ma il dolore persistente alla caviglia rende ancora incerta la sua presenza. Il futuro impiego di Marcus Thuram sarà deciso solo nelle prossime ore, in base a come risponderà l’attaccante ai test fisici e agli allenamenti individuali. Deschamps e lo staff medico della Francia valuteranno attentamente le sue condizioni per evitare rischi, mentre l’Inter resta in attesa di notizie.