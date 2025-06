Thuram e Frattesi, segnali incoraggianti per l’Inter: recupero vicino anche per loro – Sky

Arrivano aggiornamenti incoraggianti dall’infermeria nerazzurra: Davide Frattesi e Marcus Thuram sono entrambi sulla via del recupero e potrebbero tornare a disposizione di Cristian Chivu in tempo per l’inizio della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club.

RECUPERI IMPORTANTI – Marcus Thuram e Davide Frattesi, fermi per problemi muscolari, hanno ripreso a correre con maggiore intensità sul campo del Virginia Mason Athletic Center, quartier generale dei Seattle Seahawks, e il loro rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni. Per Thuram, costretto ai box da un affaticamento ai flessori che gli ha impedito di prendere parte alle sfide con Monterrey e Urawa Red Diamonds, si tratta di un recupero fondamentale: il francese è stato uno dei punti di riferimento offensivi dell’Inter per tutta la stagione e la sua presenza può aumentare il peso e la pericolosità dell’attacco nerazzurro nelle sfide a eliminazione diretta.

Thuram e Frattesi presto a disposizione di Chivu

DA VALUTARE – Per Thuram, costretto ai box da un affaticamento ai flessori che gli ha impedito di prendere parte alle sfide con Monterrey e Urawa Red Diamonds. Chivu si aspetta tanto da lui, anche se in questo 2025 non è riuscito a trovare continuità e soprattutto al condizione fisica. Anche Frattesi, sta facendo progressi costanti e presto tornerà a disposizione, sarà interessante capire in che posizione Chivu lo impiegherà, se nei due di centrocampo o nelle sotto punte. Nessuno dei due sarà rischiato nell’ultima partita del girone contro il River Plate, dove all’Inter basterà un pareggio per accedere agli ottavi. Ma il piano dello staff medico è chiaro: portare entrambi al top per quando il Mondiale entrerà nella sua fase più calda. Con Dumfries già recuperato e Frattesi e Thuram in netta ripresa, l’Inter può guardare con maggiore ottimismo al prosieguo del torneo.