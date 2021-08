Thuram e la statistica unica in Bundesliga. Può essere l’uomo giusto?

L’Inter ha nel mirino Marcus Thuram, esterno offensivo del Borussia Mönchengladbach. Il francese piace molto alla società nerazzurra con la speranza di Simone Inzaghi di poterci lavorare da subito per insegnargli i movimenti da seconda punta. In Bundesliga intanto ha una statistica unica.

IMPRENDIBILE – Thuram è l’obiettivo primario dell’Inter per colmare l’addio di Romelu Lukaku e rinforzare il pacchetto offensivo (vedi articolo). Il francese ha dalla sua delle ottime stagioni in Bundesliga dove ha raccolto anche una statistica unica che dice molto sulle sue qualità. Secondo quanto raccolto da ‘Opta Paolo’, sito dedicato completamente alle statistiche, Thuram si è guadagnato ben 6 rigori dal suo arrivo nel campionato tedesco, ovvero dalla stagione 2019/2020. Il francese, in questo periodo, è quello che ne ha guadagnati di più. Questo è dovuto all’ottimo dribbling e la rapidità del giocatore, vedremo se l’Inter lo prenderà e se Inzaghi riuscirà a forgiarlo a suo piacimento.

6 – A partire dal suo arrivo al Borussia Mönchengladbach (dal 2019/20) Marcus #Thuram è il giocatore che ha guadagnato più rigori in Bundesliga (6). Inarrestabile. pic.twitter.com/71BZr1NpMR — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 20, 2021

FONTE: Opta