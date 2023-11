Thuram il cecchino e Deschamps ringrazia Inzaghi: la crescita all’Inter – TS

La crescita di Thuram nell’Inter lo premia anche con la Francia. Deschamps non può non ringraziare Inzaghi per questo. Il focus di TuttoSport.

CECCHINO – Marcus Thuram cresce partita dopo partita. Una volta arrivato all’Inter IL francese sta sviluppando sempre di più le sue potenzialità da centravanti, anche grazie all’aiuto di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha dato una grossa mano all’attaccante nel potenziare le sue doti e nel completare la crescita da finalizzatore. Tanto che i frutti del percorso all’Inter di Thuram si possono notare anche in Nazionale. Prima di diventare un giocatore nerazzurro il figlio d’arte aveva presenziato dieci volte in campo con la Francia, sempre senza segnare. Una volta indossata la maglia dell’Inter, il francese si è sbloccato subito anche in Nazionale, segnando lo scorso 7 settembre contro l’Eire. Il gol di sabato scorso contro Gibilterra è stata la conferma del suo exploit. Lo stesso Didier Deschamps ha evidenziato la crescita dell’attaccante interista, divenuto un vero e proprio cecchino. Il CT della Nazionale francese, dunque, non può che ringraziare il collega Inzaghi, per avergli donato un nuovo, potenziato e rigenerato Thuram.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini