Thuram: «Barcellona è una grande squadra! Bella semifinale»

Marcus Thuram, appena conclusa la partita di San Siro, ha commentato la qualificazione dell’Inter contro il Bayern Monaco su CBS Sports Golazo.

PARTITA – L’Inter ha pareggiato per 2-2 contro il Bayern Monaco e ha ottenuto così la qualificazione alla semifinale di Champions League. Marcus Thuram ha commentato in questo modo il risultato: «Sono stanchissimo. Questa è stata una partita difficilissima, sono stanchissimo e voglio andare a letto. Penso che il Bayern Monaco ha uno stile di gioco molto dispendioso, ci hanno pressati ed è stato difficile gestire il pallone meglio di come abbiamo fatto. Giocare con Lautaro Martinez è bellissimo, ci capiamo molto ed è un grande attaccante. Cerchiamo di aiutare la squadra e lo facciamo al meglio. Il Triplete? Stiamo competendo in ogni competizione, giochiamo duro ogni partita e cerchiamo di fare il meglio. Vedremo alla fine».

Thuram e il primo pensiero al Barcellona

PROSSIMO AVVERSARIO – A fine aprile ci sarà la prima delle due semifinali contro il Barcellona. L’Inter è ad un bivio e può giocarsi veramente la finale di Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera. Thuram espone le sue aspettative: «Barcellona è una grande squadra, sarà una bella semifinale. Prima abbiamo partite in campionato e in Coppa, siamo focalizzati su queste»