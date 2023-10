Thuram e Arnautovic, risate nello spogliatoio Inter! Calhanoglu riprende

Dopo la pausa per le nazionali, stanno rientrando alla base tutti i giocatori, da oggi impegnati nella preparazione di Torino-Inter di sabato. In mezzo anche a scherzi e risate, come dimostra un video girato da Hakan Calhanoglu con protagonisti Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

QUANTE RISATE! – Nonostante sul campo, anche a causa del suo infortunio, non sia riuscito ancora a lasciare il segno, Marko Arnautovic si dimostra un vero e proprio uomo spogliatoio. Lui è il protagonista, insieme a Marcus Thuram, di un video girato e pubblicato da Hakan Calhanoglu nelle sue storie Instagram. I due – insieme ai compagni presenti – se la ridono di gusto, anche a dimostrazione di un ambiente decisamente sereno. In attesa di riscattare sul campo, in occasione di Torino-Inter, il pareggio dell’ultima giornata a San Siro contro il Bologna.