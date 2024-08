Thu-La da ricomporre (al più presto): Thuram ne ha bisogno – CdS

Ieri è andata in scena la penultima amichevole precampionato dell’Inter, che ha perso 2-0 contro l’Al-Ittihad. In campo Thuram. Il francese non ha brillato senza il suo partner ideale: Lautaro Martinez.

DA RIFORMARE – Ci sono coppie che non si possono dividere, tra queste c’è la Thu-La. Ieri, Marcus Thuram ha giocato la sua prima amichevole estiva dopo essere ritornato ad Appiano Gentile da quasi una settimana. Il francese, così come tutta l’Inter, non ha brillato nell’amichevole persa contro l’Al-Ittihad. La condizione fisica non è ancora al top, com’era prevedibile, e il feeling col Tucu Joaquin Correa non è sicuramente dei migliori. Ergo: all’Inter serve la Thu-La, a Thuram serve ricomporre la coppia da sogno con Lautaro Martinez. La mancanza del Toro al sua fianco se è sentita e nei sessantadue minuti concessi da Inzaghi è stato più volte implicato nella morsa difensiva degli arabi.

L’Inter ha bisogno della sua coppia da sogno: la Thu-La

PROVE GENERALI – Già domenica 11, i nerazzurri ritorneranno in campo per giocare l’amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca allo Stamford Bridge. Sarà l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in campionato contro il Genoa. E non è da escludere che contro gli inglesi, Simone Inzaghi proverà sin da subito il tandem Thuram-Lautaro Martinez. D’altronde a Londra l’Inter farà le prove generali prima dell’insidiosa trasferta di Genova contro il Genoa, campo su cui la Beneamata non ha vinto negli ultimi due incontri. Il tempo stringe, al debutto da campioni in carica mancano solamente nove giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Ponciroli