Thohir: «Che nostalgia di quando ero presidente dell’Inter»

NOSTALGIA – Arrivato negli Usa per la partita di inaugurazione del Mondiale per Club, l’ex numero uno dell’Inter, Erick Thohir, ha voluto salutare delle leggende nerazzurre attraverso un post sui social. Il magante indonesiano, che rappresenta l’Indonesia al nuovo format della FIFA, ha parlato anche con Javier Zanetti. Queste le sue parole su Instagram: «Ho incontrato le leggende dell’Inter Javier Zanetti, Ronaldo, Youri Djorkaeff e altri giocatori alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo per club FIFA 25 a Miami. Abbiamo discusso degli sviluppi del calcio nel mondo specialmente in Europa, Asia e Sud America. Che nostalgia di quando ero ancora Presidente dell’Inter».