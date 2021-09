Thill (Sheriff) non si sbilancia sull’Inter: «Ragioniamo partita dopo partita»

Sebastien Thill dello Sheriff Tiraspol ha deciso la gara del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid con una grande conclusione nel finale di gara. Il giocatore lussemburghese, intervistato da Goal, non si sbilancia sul cammino Champions League dei moldavi e sulla prossima gara contro l’Inter

PROSPETTIVE − Thill non si sbilancia sulle prossime due gare contro l’Inter: «Ragioniamo partita per partita. Non ci poniamo l’obiettivo di fare 10 o 11 punti. Prima di ogni match analizziamo l’avversario e studiamo il modo per vincere. Siamo consapevoli che ora ci aspettano quattro partite molto complicate». Lo Sheriff è primo nel girone D a quota sei punti dopo aver battuto Shakhtar Donetsk e Real Madrid.

Fonte: Goal.com − Marc Mechenoua