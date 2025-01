Thiaw si aggiunge a Pulisic: altro infortunio per il Milan. Inter a rischio?

Christian Pulisic non è l’unico infortunato di Como-Milan. Pure Malick Thiaw costringe Sergio Conceicao al cambio. Ecco le condizioni del tedesco, che potrebbe anche rischiare di saltare il match contro l’Inter.

ALTRO INFORTUNIO – Il Milan esce dal match contro il Como con tre punti ma anche con due problemi non indifferenti. Oltre ai tanti rischi corsi in difesa nel recupero della diciannovesima giornata, infatti, Sergio Concecao ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Christian Pulisic e Malick Thiaw. Sul tramonto del primo tempo il calciatore statunitense si è fermato a causa di un problema muscolare, seguito dal tedesco nella seconda frazione di gioco. Al 68′, infatti, anche Thiaw ha riscontrato dolore ed ha costretto l’allenatore a un cambio.

IL RISCHIO – Anche per Thiaw l’infortunio è di naturale muscolare. Il problema sembrerebbe riguardare il flessore della gamba destra. Al posto del difensore tedesco Conceicao ha chiamato in causa Matteo Gabbia, che ha disputato gli ultimi venti minuti di Como-Milan. Le condizioni dei due calciatori adesso dovranno essere approfondite attraverso degli esami strumentali, ma sembra difficile che possano essere a disposizione per la prossima importante gara contro la Juventus. Gara alla quale non potrà partecipare neanche Alvaro Morata che, dopo il cartellino giallo ricevuto da diffidato, diventa squalificato nel prossimo turno. E contro l’Inter? Conceicao deve, infatti, pensare anche al prossimo scontro contro i cugini nerazzurri, che sarà terrà il prossimo 2 febbraio. Come per Pulisic, anche per l’infortunato Thiaw diventa a rischio la presenza nel derby. I prossimi giorni diventeranno fondamentali per saperne di più.