Thiago Silva: «Inzaghi? All’Inter vicino a vincere tutto, ha il mio rispetto»

Thiago Silva spende belle parole nei confronti di Simone Inzaghi. Il difensore brasiliano ha ricordato l’ultima stagione sulla panchina dell’Inter.

ELOGIO – Il Fluminense, dopo aver battuto l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club, ha battuto l’Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti di finale per 2-1. Thiago Silva a Mediaset ha speso belle parole nei confronti dell’allenatore piacentino, rimarcando soprattutto il lavoro fatto quest’anno all’Inter: «Inzaghi grandissimo allenatore. Ha fatto grandissime cose nell’ultimo anno e con l’Inter è arrivato vicino a vincere tutti i trofei, poi li ha persi tutti, ma è un grandissimo allenatore e ha tutto il mio rispetto. Spero che in futuro possa riprovarci».