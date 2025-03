Thiago Motta umiliato e piange: «Rigore discutibile!» Sullo scudetto

Thiago Motta si aggrappa all’episodio del rigore assegnato all’Atalanta, nonostante la sconfitta della sua Juventus per 4-0. L’allenatore appare confuso e frastornato. Ora il distacco dal primo posto occupato dall’Inter è di nove punti. Probabilmente la Vecchia Signora esce dalla lotta.

PIANGINA – Thiago Motta totalmente affranto e confuso dopo le quattro scoppole prese dall’Atalanta all’Allianz Stadium. Su DAZN commenta in questo modo aggrappandosi anche all’episodio del rigore dato alla Dea: «Siamo la squadra più giovane del campionato e abbiamo sofferto questo primo gol. Questa storia dello scudetto, che avete messo voi, non se ne riparlerà più e ora andiamo avanti. Rigore? Non so se c’era o meno, ho anche parlato con l’arbitro, secondo me discutibile. Un peccato sbloccare una partita così, su un rigore. Non abbiamo reagito nel modo migliore, cercando di andare in avanti, sbilanciandoci e dando ancora di più la possibilità ad una squadra come l’Atalanta di avere campo». La Juventus con questa sconfitta è scivolata a meno nove dall’Inter, uscendo probabilmente dalla lotta per lo scudetto. I bianconeri si accingono a chiudere una stagione a zeru tituli, per citare un vecchio amico tanto caro dalle parti di Milano e precisamente dalle parti dell’Inter. Ossia José Mourinho, lo Special One.