Thiago Motta: «Triplete Inter? Non si dimentica mai! Fantastico e perfetto»

Thiago Motta ha vinto 1-2 stasera a Monza col Bologna, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Serie A (vedi articolo). Intervistato da Supertele su DAZN al termine della partita, l’allenatore dei rossoblù ha ricordato con gusto i suoi trascorsi all’Inter.

CAMPIONE DI TUTTO – Thiago Motta ringrazia Paolo Bonolis, presente nella trasmissione, per avergli ricordato il Triplete con l’Inter e in particolare la rivincita su Sergio Busquets: «Bellissimo, grazie. Alla fine sono delle esperienze che si vivono e non si dimenticano mai. È tutto fantastico e perfetto, quella vittoria per fortuna ci ha fatti entrare tutti nella storia in un modo fantastico e meritatamente. È una soddisfazione enorme, è stato fantastico».