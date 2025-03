Thiago Motta sorride: «Scudetto? Mi concentro solo sulla partita»

La Juventus ha battuto il Verona per 2-0 ed è salita a sei punti dall’Inter al primo posto. Thiago Motta evita di parlare di scudetto nel post-partita di Sky Sport.

OBIETTIVI – La Juventus ha ottenuto altri tre punti in campionato e non fallisce il colpo da cinque partite consecutive. Thiago Motta comunque non guarda troppo oltre. Nella prossima ci sarà uno scontro diretto, l’allenatore tiene basse le aspettative nonostante l’Inter a -6: «Oggi abbiamo creato tantissimo, ci è mancato fare gol prima che avrebbe cambiato totalmente la partita. Thiago Motta, lo scudetto? Oggi mi concentro sulla partita, abbiamo fatto un’ottima prestazione e abbiamo vinto contro una squadra che si è chiusa bene. Spero adesso di recuperare qualche giocatore in questi giorni di riposo, avremo una partita importante alla prossima. Giocheremo contro l’Atalanta, un avversario molto forte del nostro campionato. Dobbiamo mettere energia e concentrazione per preparare la partita. Giocando in casa dovremmo prendere iniziativa, combattere, loro sono fisici e ci daranno filo da torcere. Ci concentriamo sulla prossima partita e ragioniamo partita per partita. Thiago Motta, che si aspetta allo scontro diretto? Nella prossima l’avversario non si chiuderà così come il Verona, mi immagino l’Atalanta aggressiva e che verrà ad attaccarci. Lavoreremo per cercare di ottenere ovviamente il risultato migliore»