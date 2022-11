Thiago Motta ripensa all’Inter: «Fare meglio rispetto a quanto fatto prima»

Thiago Motta, nel prepartita di Bologna-Sassuolo, ha risposto alla domanda sui miglioramenti del Bologna. I felsinei sono reduci dal capitombolo contro l’Inter

FARE MEGLIO − Thiago Motta, su Sky Sport, si è espresso in merito alla gara imminente contro il Sassuolo. I felsinei dovranno rifarsi dopo il 6-1 di San Siro contro l’Inter: «Dobbiamo fare meglio da quello che abbiamo fatto nelle gare precedenti, momento importante per noi contro squadra che sa bene giocare a calcio. Bisogna entrare in campo e fare quello che sappiamo fare».