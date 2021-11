Thiago Motta: «Pensiamo all’Inter, è la migliore squadra del campionato»

Thiago Motta, nella conferenza stampa post Spezia-Bologna, ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter e di come i nerazzurri siano al momento la migliore squadra del campionato

MIGLIOR SQUADRA − Thiago Motta non ha dubbi sulla forza dell’Inter: «Non mi tolgono la fiducia questi risultati, morale e fiducia sempre a mille. Non dobbiamo lamentarci e fare le vittime ma continuare a lavorare perché non ce lo possiamo permettere. Già da adesso dobbiamo pensare all’Inter che, secondo me al livello di gioco, è la squadra migliore del campionato».