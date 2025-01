Thiago Motta e la pareggite perenne: «Noi lavoriamo per vincere»

Thiago Motta rammaricato per l’ennesimo pareggio della sua Juventus, che non è andata oltre l’1-1 con l’Atalanta. Bianconeri a meno nove dall’Inter, che ha due partite da recuperare.

LA PAREGGITE CONTINUA – Thiago Motta, che a Bergamo era in tribuna perché squalificato dopo il derby contro il Torino, ha poi commentato la partita tra Atalanta e Juventus finita 1-1. Ennesimo pareggio della formazione bianconera, che si à fatta riprendere dopo essere passata in vantaggio grazie al gol di Pierre Kalulu. L’allenatore della Juventus ha commentato a Sky Sport in questo modo: «Non possiamo essere contenti del pareggio perché questi ragazzi lavorano tutti i giorni per vincere. A volte abbiamo vinto, altre volte non siamo stati capaci di farlo. È vero che abbiamo pareggiato tantissimo e per questo non siamo contenti, ma lo spirito non è mai mancato».